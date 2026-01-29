Trabzon’da meydana gelen 3,8’lik deprem sonrasında gözler bölgeye çevrildi. Trabzon’un risksiz bir bölge olmadığına dikkat çeken uzman isim “Deniz içerisindeki depremlerden çok Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelebilecek depremler bölgemizi etkileyebilir. Depremde Trabzon için asıl risk denizde değil karada” dedi. İşte Trabzon’a dair son uyarılar…

Önceki gün Trabzon’un Ortahisar ilçesinde saat 23.15'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, AFAD depremin derinliğini 28 kilometre olarak açıklamıştı. Deprem sonrasında gözler Trabzon’daki riskli noktalara çevrilmişti. Uzmanlardan açıklamalar peş peşe gelirken bir açıklama daha geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgenç Akın, Trabzon’daki riskli durumlara dikkat çekti.

Trabzon depremi sonrası hayati uyarı: Asıl risk denizde değil karada

“KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖNEMLİ”

Akın, Trabzon'un risksiz ya da deprem tehlikesi olmayan bir bölge olmadığını belirtti. Depremin meydana geldiği fayın çok büyük olmadığını belirten Akın “Şehrimiz açısından önemli olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ). Bu fay zonu çok büyük depremler üretme kapasitesine sahip. Deniz içerisindeki depremlerden çok KAFZ'da meydana gelebilecek depremler bölgemizi etkileyebilir” dedi.

“TRABZON RİSKSİZ BİR BÖLGE DEĞİL”

Trabzon’daki son depremde sahile yakın alüvyal zeminlerin daha fazla sallandığını belirten Akın, şunları söyledi:

Burada depremler meydana gelebilir, normaldir. Karadeniz'de yine daha önce Gürcistan açıklarında ve Bartın'da 5-6'dan büyük depremler meydana geldi. Bölgemiz aslında aktif bir bölge. Her ne kadar deprem tehlikesi haritasında en büyük yer ivmesi 0.2 g olarak ifade edilse de zeminin kaya olduğu varsayımına dayanarak yapılan bir harita. Heyelan içerisindeki bir yapı tabii ki bunu 0.2 g olarak hissetmiyor, daha büyük hissediyor. Kahramanmaraş depremlerinde de gördük, çok yüksek 'g' kuvvetlerine ulaştık. Deprem açısından bölgemiz oldukça aktif. Trabzon risksiz ya da deprem tehlikesi olmayan bir bölge değil. Buna artık alışmamız lazım.

YEDİSU BÖLGESİNİ İŞARET ETTİ

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda (KAFZ) meydana gelebilecek depremlerin Trabzon’u etkileyebileceğini vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

Türkiye'nin en büyük depremi olan 7.9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan depreminde Trabzon'da can kayıpları yaşandı. Yedisu bölgesinde 7'den büyük deprem bekliyoruz. Burada meydana gelebilecek deprem Trabzon için büyük bir problem oluşturabilir. Deniz içerisindeki faylar alüvyal alanlarda daha çok hissedilir.

TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Trabzon ve çevresinde hayatı olumsuz etkileyebilecek düzeyde bir tsunami riskinin olduğunu düşünmediğini ifade eden Akın, “Kuzey Anadolu Fay Hattı bizim için daha önemli. Dikkate alınması gereken en büyük tehlike budur” dedi.

“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ”

Meydana gelen son depremin çok korkulacak bir deprem olduğunu işaret eden Akın, "Genellikle artçılar 1-2 derece düşük olur. Eğer bu öncü depremse daha büyük deprem olması beklenir. Fakat biz öyle bir deprem beklemiyoruz. Düşük bir ihtimal de olsa artçı olarak 1.5-2 büyüklüğünde depremler de meydana gelebilir” dedi.

YEDİSU FAYI'NDA HANGİ İLLER VAR?

Yedisu Fayı'nın doğrudan etkileyebileceği iller olarak Erzincan ve Bingöl öne çıkıyor. Uzmanlara göre, bu bölgede meydana gelecek olan bir deprem aynı zamanda Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum ve Diyarbakır gibi yakın bölgeleri de etkileyebilir.

