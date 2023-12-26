26 Aralık 2023 00:42 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 00:50

Gurbetçi magandanın dehşet saçtığı olay üç gün önce akşam saatlerinde İstanbul Çatalca yolunda meydana geldi. Sol şeritte seyir halinde olan Gökdeniz T., arkasından zikzaklar gelen jeepi fark edince durdu.

Tehlikeli bir biçimde araç kullanan, Hollanda nüfusuna kayıtlı Berkan Ç., Gökdeniz T.'ye ait aracın sağ ön kısmına çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası Gökdeniz T., aracında beklerken bir anda sinirli bir şekilde aracından inen Berkan Ç., Gökdeniz T.'ye hakaret ve küfürler savurdu.

YUMRUKLARLA ARACA SALDIRDI

Gökdeniz T., korkuyla aracının kapılarını kilitledi. Durmak bilmeyen gurbetçi maganda küfürler eşliğinde aracın kaputunu ve dikiz aynasını yumruklamaya başladı. Bir süre sonra da olay yerinden ayrıldı. Yaşadığı saldırı sonrası Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Gökdeniz T., kayda aldığı o anları da polis ekiplerine sunarak şikayetçi olduğunu belirtti.

TUTUKLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Berkan Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Berkan Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce mala zarar verme suçundan tutuklandı, küfürbaz maganda cezaevine gönderildi.