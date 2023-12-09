'TRT World Forum 2023'ten dünyaya çarpıcı mesajlar

9 Aralık 2023 18:14 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 18:52

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

“Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler” temasıyla bu yıl yedincisi gerçekleşen ve ilk gününde önemli konuların tartışıldığı, dünyada medya sektöründe yapılan en büyük ve en yüksek profilli forumlardan birisi olan “TRT World Forum 2023”, devam ediyor.

“Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek”

Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı “Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek” oturumunda küresel gelişmelerin finansal belirsizlikler, enflasyonist baskılar ve küresel ekonomideki genel istikrar üzerindeki etkisini azaltmak için neler yapılabileceği, küresel tedarik zincirinin karşı karşıya olduğu zorluklar, küresel ekonomide istikrarı sağlamak adına ekonomik yönetimi iyileştirmek ve finansal sistemin dayanıklılığını artırmak için alınabilecek önlemler tartışıldı.

Bakan Şimşek, erişilebilir bir pazar olan Türkiye'nin nüfusunun 18 AB ülkesinin toplamından daha fazla olduğunu kaydederek, "Eğer burada biz kendi evimizi düzene sokarsak hiçbir ülke Türkiye'yi bu kadar önemli bir güçken görmezden gelemez. Türkiye hala ciddi bir büyüme potansiyeli sunmaktadır,” ifadelerini kullandı.

Sahip olunan fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmak için kapsayıcı bir program uygulamaya başladıklarını vurgulayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: “Sürdürülebilir yüksek büyüme, kalıcı refah artışı ancak ve ancak fiyat istikrarı ile mümkündür. Bu sebeple en temel önceliğimiz enflasyonla mücadeledir. Programız başarılı bir şekilde işliyor. Programın olumlu yansımaları finansal göstergelerin ardından makro göstergelerde de görülmeye başlandı. Büyümede dengelenmeye doğru yol alırken cari açık düşüyor, enflasyonda ivme kaybı var ve rezervlerimiz artıyor. Enflasyondaki eğilim hakkında doğru bilgi veren yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler hedeflerimiz ile uyumlu seyrediyor. Enflasyon ile mücadele bir süreç işidir, yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı ortasından itibaren başlayacak.”

“Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar”

Açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı “Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar” oturumunda ise kamu yayıncılarının dijital etkiyi nasıl yönettikleri ve daha geniş bir medya ekosistemi içinde içerik üretimi ve tüketimine dair yaklaşımlarını nasıl dönüştürdükleri irdelendi. Kamu yayıncılarının dezenformasyonla etkin şekilde mücadele etme sürecinde üstlendikleri kritik rollerinin altının çizildiği oturumda konuşan İletişim Başkanı Altun, “Giderek gelişen medya ortamı, izleyici davranışlarını derinden etkilemektedir. Dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler, genellikle yanlış bilgilendirmeye açık olan ve sosyal medyanın da dahil olduğu çeşitli kaynaklara itimat etmektedir. Asıl soru, kamu yayıncılığının bu koşullara uyum sağlayıp sağlayamayacağı ve esnek yaklaşımlarla kendini yeniden keşfedip keşfedemeyeceğidir,” dedi ve kamu yayıncılarının izleyicilere özgün içeriğin değerini ve derinliğini göstererek kendi çalışmalarını algoritmaların yaptığı çalışmalardan ayırma fırsatına sahip olduklarını vurguladı.

“TRT'ye yaptığımız yatırımlar şimdiden muazzam sonuçlar vermiştir. Yurt içindeki içeriklerimiz, sıklıkla özel yayıncılara kıyasla daha niteliklidir ve programlarımız her zaman reyting sıralamasında en üstlerde yer almaktadır. İngilizce, Arapça ve diğer bölgesel dillerdeki uluslararası programlarımız çoğu kez köklü yayıncıların programlarıyla rekabet etmektedir,” diyen Altun, “Son dakika haberlerimiz ve eşsiz içeriklerimiz sayesinde bu seviyede bir uluslararası tanınırlığa erişmiş olmaktan gurur duymaktayız. Tüm bu başarılar, dijital çağda başarıya giden yolculuğumuzun yalnızca başlangıcıdır,” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Aynı panelde konuşan Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Sekreteri Ahmed Nadeem ise, “İnsanlar Netflix gibi dijital platformlar için para öderken kamu yayıncılarına bir lira bile ödemeyi düşünmüyorlar. Burada TRT'nin kendini konumlandırması ve uluslararası arenada güven oluşturması çok doğru bir yaklaşım. Bizim üyemiz olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı,” ifadelerini kullandı.

“Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar”

Moderatörlüğünü Yusuf Erim’in yaptığı “Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar” oturumunda, gelişen ve değişen küresel jeopolitik manzara analiz edildi. Rekabetlerin ve yeniden ittifakların dinamiklerine odaklanan bu oturumda, 21. yüzyılın jeopolitik düzenini etkileyen eğilimleri ve zorlukları, yeni yüzyılın karmaşık küresel zorluklarıyla başa çıkmak için ittifak ve işbirliği fırsatları tartışıldı. Panelde konuşan Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü ve Dış İlişkiler Konseyi Kıdemli Araştırmacı Charles A. Kupchan, Batı'dan Doğu'ya güç geçişi, endüstriden dijital çağa geçiş, ekonomik kopuş ile birlikte küreselleşmenin zirve yapması ve liberal demokrasilerde endişe uyandıran bir özgürlük azalması olmak üzere dört temel küresel değişim olduğunun altını çizdi.

TRT World Forum 2023’ün öğleden sonraki oturumlarında ise açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yapacağı “Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi Yıkıcı Musibet mi?” ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yapacağı “İnsanlığı Güçlendirmek: Sosyal Krizlerin ve Eşitsizliklerin Ele Alınması” oturumları gerçekleşecek.