TRT'ye ait 3 bin dönüm arazi üzerine kurulu Çekmeköy film platosunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TRT'ye ait Çekmeköy film platosunda yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından Çekmeköy başta olmak üzere çevre ilçelerden de destek ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangının tamamen söndürülmesi için bölgede soğutma çalışmaları sürerken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

