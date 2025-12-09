Tunceli’deki depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Pülümür olarak belirtirken, büyüklüğümü 4.2, derinliğini ise 2.6 kilometre olarak açıkladı. 4.2’lik depremin derinliği için ise AFAD “7 kilometre”, Kandilli Rasathanesi “2.6 kilometre” dedi.

Van ve Antalya depremleri sonrasında gözler hangi illerin daha çok risk taşıdığına çevrilmişken depremin son adresi Tunceli oldu.

Tunceli'de saat 15.34'te bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Pülümür olarak açıkladı.

Tunceli 4.2'lik deprem ile sallandı

Pülümür merkezli depremin büyüklüğü AFAD'ın verdiği bilgilere göre 4.2 olarak ölçülürken, depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

KANDİLLİ DE "4.2" DEDİ

Tunceli’deki depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Pülümür olarak belirtirken, büyüklüğümü 4.2, derinliğini ise 2.6 kilometre olarak açıkladı.

ERZİNCAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenilirken, depremin Erzincan’ın Tercan ilçesinde de hissedildiği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği’nin deprem sonrasında yaptığı açıklamada, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

09.12.2025 tarihinde saat 15.34 sıralarında merkez üssü Pülümür İlçemizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

