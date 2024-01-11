Tüpraş'tan Umman açıklarında ‘İzmir'e petrol getiren gemi kaçırıldı’ iddiasına cevap

11 Ocak 2024 16:39 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 16:52

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) kurumu, Yunanistan merkezli Empire Navigation firmasına ait Marshall Adaları bayraklı St. Nicholas adlı gemiyle irtibatın Umman kıyılarının yaklaşık 50 deniz mili açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06:30 dolaylarında kesildiğini açıkladı.

Silahlı dört ila beş kişinin bindiği yönünde ihbar aldıklarını açıklayan UKMTO, silahlı kişilerin askeri tipte siyah üniformalar giydiği ve siyah maskeler taktığı bilgisini paylaştı.

TÜPRAŞ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Basına yansıyan haberlerin ardından TÜPRAŞ’tan kayıp gemi hakkında açıklama geldi.

Yapılan açıklamada “Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın aldığımız ve Basra Limanı’ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır” denildi.

“TÜRK MÜRETTABATI BULUNMUYOR”

Tüm rafineri operasyonlarının planlandığı şekilde devam etmekte oldığ ve olayın rafineri operasyonlarına bir etkisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, “Gemide Türk mürettebat bulunmamakta olup, konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle iş birliği halinde sürmektedir” ifadeleri kullanıldı.