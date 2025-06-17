Türk asıllı Rus uzman Hasan Enes Karahan gazetemize konuştu: İsrail’i bölgeden Türk ve Rus orduları atar

Rusya’nın Uluslararası Suçlar ve Terörle Mücadele Teşkilat Başkanlığını yapan Türk asıllı Hasan Enes Karahan “İsrail devlet terörü, küresel bir tehdit oluşturuyor. Fütursuz İsrail saldırganlığına karşı askerî anlamda bir dur ihtarı kaçınılmaz. Bunu yapabilen iki ülke var; onlar da Türkiye ve Rusya” dedi.

YILMAZ BİLGEN - Rusya’nın Uluslararası Suçlar ve Terörle Mücadele Teşkilat Başkanı Hasan Enes Karahan, gazetemize konuştu. Moskova’dan sorularımızı cevaplayan Karahan, İsrail’in katliam çılgınlığının dünyayı büyük bir felakete sürüklediğini söyledi. Karahan “Kremlin mevcut gidişatın doğuracağı kaostan büyük endişe duymakta. Rusya tarihinde ilk kez indiği Akdeniz’den çekilmek zorunda kalmak ve Ukrayna savaşını kaçınılmaz kılan esas aktörün İsrail olduğunu biliyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte Türkiye ve Rusya İsrail’i işgal ettiği tüm topraklardan birlikte atacak. Şu anki İran’a dönük saldırılar, Gazze katliamı, Lübnan ve Suriye’nin Dera, Golan, Kuneytra bölgelerine dönük İsrail işgaline dair bakış açımız Türkiye ile yüzde yüz ortak” dedi.

‘DUR’ İHTARI KAÇINILMAZ

“İsrail’in bölgedeki sorumsuz eylemlerini dizginleyebilecek yalnızca iki ülke vardır” diyen Hasan Enes Karahan sözlerini şöyle sürdürdü: Her şeyden önce İsrail ve Rusya devrim öncesi Suriye’de İsrail’in ihlalleri ve Suriye’ye yönelik bombardımanlarında ciddi sorunlar yaşadı. Ancak Rus tarafı İran’la ve Esad yönetimi ile olan askeri ve diplomatik iş birliğine rağmen yapılan saldırıların İsrail ile bir çatışma düzeyine çıkmasından kaçınmaya çalıştı. Bugün gelinen nokta çok daha farklı. Dünya İsrail’in batıl dinî yorumları ve hayalleri uğruna enerji, ticaret, nükleer felaket, siyaset, diplomasi, göç ve insani durum açısından yeni bir karmaşanın eşiğinde. Gazze faciası bitmeden Lübnan, ardından Suriye ve şimdi İran’a saldıran İsrail’in bir sonraki hedefi kim ya da neresi olacak kimse bilmiyor. Dünya gerçek manada bir devlet terörü ile karşı karşıya. Moskova’nın gelinen noktada tepkisini ‘itidal’ çağrılarıyla sınırlaması normal görülmeli. Çünkü Rusya bölge denklemindeki pozisyonunu korumak istiyor. Ancak bu fütursuz İsrail saldırganlığına karşı askerî anlamda bir dur ihtarı kaçınılmaz. İşte öyle bir vasatta İsrail’e işgal ettiği alanlarda ve özellikle Suriye’de gerçekleştirilecek bir kara ve hava operasyonunun yapılması kaçınılmaz. Aksi durumda İsrail tehdidinin boyutu kestirilemez hâl alır. İsrail’in bölgedeki sorumsuz eylemlerini dizginleyebilecek yalnızca iki ülke var, bu da Türkiye ve Rusya.

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UKRAYNA PLANIN PARÇASI

George Soros ve küresel Siyonist odakların yürüttüğü faaliyet ve Zelenski’yi Rusya’nın başına bela edilmesi özünde İsrail’in Arz-ı Mevud hayalinin bir ürünü. Çünkü Rusya’nın Suriye’deki varlığı İsrail’in kara işgallerine engeldi. Bununla birlikte Kuzeyde PKK üzerinden oluşturulmak istenen illegal koridor hayaline de aykırıydı. Rusya çıkmadan önce Türk ordusu ile müşterek hareket ediyordu. Şimdi saha tamamen İsrail güdümünde. İşte Ukrayna’nın Zelenski ile birlikte Rusya’ya millî güvenlik tehdidi hâline gelmesi bu yüzdendi. Bu komplonun ardındaki aktör İsrail’dir. Peşlerine de Avrupa ve ABD’yi takarak Rusya’yı zor durumda bırakmak istediler. Rus istihbaratının verilerine göre İsrail bir anlamda Ukrayna’yı Yahudiler için alternatif ülke hâline getiriyor.