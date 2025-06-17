MOSSAD riskini erken çözdük! Tehlikeyi gördük düğmeye bastık

MOSSAD ajanlarıyla kaynayan İran, kafa adamlarını ve önemli nükleer uzmanlarını koruyamadı. Olay, İsrail tehlikesini gözler önüne serdi. Türkiye, İsrail ajanlarına darbe üstüne darbe indirdi. Son bir yılda 6 ayrı operasyon yapıldı. MİT, İsrail istihbaratının Avrupa hücresinin Türkiye, Gürcistan ve Lübnan ayaklarını çökertip para ağını deşifre etti. MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Rexhepi, yakalanıp Türk adaletine teslim edildi. Rexhepi’nin 35 yıla kadar hapsi istendi.

YEŞİM ERASLAN -İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında MOSSAD’ın nokta suikastları damgasını vurdu. Saldırıların ilk aşamasının “karar verici” isimleri hedef alan MOSSAD ajanları, eş zamanlı suikastlarla İran’ın yıllardır hedefte olan askerî ve bilimsel liderlerini koruyamadığını da gözler önüne sererken, Türkiye, 4 yıl içinde sınırları içindeki MOSSAD ajanlarına ağır darbe indirdi.

Sosyal medya mecralarında bazı yerli ve yabancı hesaplar tarafından paylaşılan “İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı’nda olağandışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir” iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanırken gözler yeniden MİT’in Türkiye’deki MOSSAD ajanlarına yönelik yürüttüğü operasyonlara çevrilmesine neden oldu.

ERDOĞAN: BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER

MOSSAD’ın Türkiye’de aktif olarak faaliyet yürüttüğü özel dedektifler ve taktik elemanlara yönelik operasyonlar yapan Türkiye 2021 yılında düğmeye bastı. Operasyonlar 2022’de de devam etti ve 58’i yabancı uyruklu, 39’u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı toplam 97 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılının sonunda Katar dönüşü, “Bedelini ağır öder. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz” sözleriyle açık uyarı yapmasının sonrasında çalışmalarına hız veren MİT, İsrailli ajanlar ile yurtdışında düzenli şekilde buluşan ve İsrail İstihbaratının verdiği görevleri yerine getiren 16 kişiden oluşan şebekeyi çökertti.

1 YILDA 6 AYRI OPERASYON

2024 yılında operasyonlarını sıklaştıran MİT, geçen yıl MOSSAD ajanlarına yönelik 6 farklı operasyona imza attı. Ocak ayında gerçekleşen ilk operasyonda İstanbul merkezli 8 ilde çoğunluğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı. Şubat ayında düzenlenen 2024’ün ikinci operasyonunda ise 9 kişiden 7’si gözaltına alınırken, 2’sinin ise başka bir suçtan tutuklandığı belirlendi. Operasyonlarına hız kesmeden devam eden MİT, aralarında televizyon kanallarında sabah programlarına katılan, eski emniyet personeli Hamza Turhan Ayberk’in de bulunduğu MOSSAD’a bilgi satanları yakaladı. MİT’in bir sonraki hedefi ise Türkiye’deki şirketlerin yöneticileri, müşteri portföyleri ve yaptıkları işlere ilişkin bilgi derleyenlere yönelik “Köstebek Operasyonu” oldu.