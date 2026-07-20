Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın "öğrenci azlığı" kılıfıyla Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait 8 ilkokulu daha kapatarak eğitim hakkını gasp etmesini şiddetle kınadı. Yapılan açıklamada, okul sayısını 76'ya indiren bu sistematik yok etme politikasının ve İskeçe'deki kayıt engellerinin Lozan Antlaşması'nı açıkça ayaklar altına aldığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait 8 ilkokulu kapatma kararına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın kabul edilemez olduğu belirtilerek, bu son adımla birlikte Batı Trakya'daki Türk azınlık ilkokullarının sayısının 76'ya düştüğü ifade edildi.

YENİ ENGELLER KAPIDA

Açıklamada, İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu'nda birinci sınıf kayıtlarında yeni engeller çıkarıldığına da dikkat çekilerek, bunun Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim haklarını aşındırmaya yönelik sistematik uygulamaların bir parçası olduğu vurgulandı.

"LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İHLAL EDİLİYOR"

Dışişleri Bakanlığı, okul kapatma kararları ve kayıt uygulamalarının Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğinde olduğunu belirterek, Yunanistan'ın uluslararası mahkeme kararları ile Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçındığını kaydetti.

Açıklamada, Atina yönetimi azınlık hakları ve temel insan haklarına ilişkin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet edilirken, Türkiye'nin Batı Trakya Türk Azınlığı'nın hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

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