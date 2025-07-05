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Türk ordusu bir ilki gerçekleştiriyor! NATO görevi devralındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türk ordusu bir ilki gerçekleştiriyor! NATO görevi devralındı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO kapsamındaki Amfibi Görev ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini ilk kez üstlendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez icra edilmek üzere İspanya'dan devralındığını bildirdi.

Türk ordusu bir ilki gerçekleştiriyor! NATO görevi devralındı - 1. Resim

TÜRKİYE İLK KEZ ÜSTLENECEK

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin NATO taahhütleri kapsamında, arasında NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez icra edilmek üzere 4 Temmuz 2025 tarihinde İspanya CATF/CLF Karargahı'ndan devralındı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, görevin 30 Haziran 2026 tarihine kadar Türkiye tarafından yürütüleceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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