Türk Savunması üst seviyeye geçecek! TF-2000 ile MİLDEN resmen karara bağlandı

Yılın ilk Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Mavi Vatan için düğmeye basıldı. F-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve MİLDEN projeleri resmen onaylandı.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Bölgesel güç olmaktan çıkıp küresel güç olma yolunda önemli adımlar atan, NATO ve AB üyesi ülkelere savunma ürünleri ihraç eden Türkiye, silah sanayiinde üst seviyeye geçmek için yeni hedefler belirledi.

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Geçtiğimiz yıl “Çelik Kubbe”yle Gök Vatan’ın savunma projelerine start veren Türkiye, bu yılın ilk Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Mavi Vatan için düğmeye bastı. Savunma sanayisinin 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmaların, gelecek hedeflerin ve kritik projelerin değerlendirildiği toplantıda alınan kararlarda Mavi Vatan savunması ve kamikaze araçlar öne çıktı. Bu çerçevede TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve MİLDEN projeleri resmen onaylandı.

Çelik Kubbe ile hava savunmasında katman katman şemsiye oluşturan Türkiye, şimdi de Mavi Vatan’ın savunmasını TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile sağlayacak. TCG ANADOLU ve millî uçak gemisi gibi “güç çarpanı” deniz unsurlarını koruyacak olan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, yüzde 85 ile Türkiye’nin en yüksek yerli ve millîlik oranına sahip savaş gemisi olacak. Türkiye’nin denizlerdeki Çelik Kubbe unsuru olarak hizmet verecek olan TF- 2000’in 2028 yılında hizmete girmesi bekleniyor. İlk etapta toplam 4 adet üretilmesi planlanan geminin sayısı ilerleyen dönemde 8 adede çıkarılacak.

Çelik Kubbenin eksikliklerinin tamamlanması için bir an önce alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerinde seri üretime geçilecek. Türkiye’nin vurucu gücünü artıran uzun menzilli füze sistemlerinde de seri üretim kararı alırken, kuvvet çarpanı etkisi oluşturacak füzelerin geliştirilmesine ağırlık verilecek.

Toplantıda karara bağlanan bir diğer proje MİLDEN’le Türkiye, kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasına girecek.

Öte yandan, savaşlar coğrafyasında bulunan Türkiye, bölgesindeki gelişmelerden dersler çıkararak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına en doğru cevapları verebilmek için kamikaze araçlara yoğunlaşacak.