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    Türkiye sınırında günlerce sürecek bekleyiş! Tırlar 13 kilometrelik kuyruk oluşturdu

    Türkiye-Nahçıvan sınırındaki Dilucu Gümrük Kapısı'nda yılbaşı dolayısıyla komşu ülkelere geçmek için gelen tırların oluşturduğu kuyruk 13 kilometreyi geçti. Tır şoförleri günlerce sürecek bekleyişin ne zaman sona ereceğini bilmiyor.

    Türkiye sınırında günlerce sürecek bekleyiş! Tırlar 13 kilometrelik kuyruk oluşturdu
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye'den Nahçıvan'a ve oradan İran, Azerbaycan ve Rusya'ya geçmek üzere gelen tırlar, Dilucu Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

    Yılbaşı dolayısıyla komşu ülkelere geçmek için gelen tırların oluşturduğu kuyruk 13 kilometreyi geçti.

    Tır sürücüleri, araçlarını yol kenarlarına çekerek ihtiyaçlarını karşılayıp, uzun sürecek bekleyişleri için hazırlık yaptı.

    Yılbaşı ve aralık ayı ihracatları nedeniyle yoğunluğun yaşandığı öğrenilen kapıda, yaklaşık 1 hafta boyunca yoğunluğun yaşanması tahmin ediliyor.

    Türkiye sınırında günlerce sürecek bekleyiş! Tırlar 13 kilometrelik kuyruk oluşturdu

    "GÜMRÜĞE NE ZAMAN ULAŞIRIZ BELLİ DEĞİL"

    Tır şoförlerinden Kahraman Bozkurt,, yurt dışına çıkmak için sıra beklediklerini söyledi. Park sahası olmadığından tırlarını yol kenarına park ederek ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Bozkurt, "Kaç gün sonra gümrüğe ulaşacağımız belli değil. Kaç gündür yollardayım. Şu anda biz 13. kilometrede park halindeyiz, 1 haftaya varır mıyız bilmiyoruz. Azerbaycan'a geçip oradan da İran'a geçeceğiz." dedi.

    BELKİ BİR HAFTA BELKİ DE 10 GÜN

    Sürücülerden Serhat Boz ise günlerce kuyrukta bekleyeceklerini bildirerek, "Önce Azerbaycan'a, oradan İran ve Rusya'ya geçeceğiz. Yaklaşık 13-14 kilometre kuyruk var. Gümrüğün çalışmasına göre belki bir hafta, belki 10 güne ulaşırız." diye konuştu.

    Türkiye sınırında günlerce sürecek bekleyiş! Tırlar 13 kilometrelik kuyruk oluşturdu

    DOLAP VAR, YEMEK VAR

    İranlı sürücü Saed Mahmudi de İstanbul'dan yük aldığını ve İran'a gitmek için yola çıktığını aktararak, "Şu an biz 13 kilometre uzaktayız. Ne zaman geçeceğimizi bilmiyoruz. Belki 4 güne, belki 5 güne geçeriz. Dolabımız var, yemeğimiz var." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Türkiye
    Haberler > Gündem > Türkiye sınırında günlerce sürecek bekleyiş! Tırlar 13 kilometrelik kuyruk oluşturdu
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