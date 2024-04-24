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Türkiye’de 3 gün etkisi sürecek toz taşınımı uyarısı verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye’de 3 gün etkisi sürecek toz taşınımı uyarısı verildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanan olağanüstü görüntüler, Türkiye'yi etkisi altına alacak olan toz taşınımı uyarısını gündeme getirdi. Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutları nedeniyle gökyüzü turuncu bir renge bürünen Atina'da, Meteoroloji yetkilileri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği konusunda uyardı. Detaylar şu şekilde...

Yunanistan'ın Atina kentinde yaşanan manzara, Türkiye'yi etkisi altına alacak olan toz taşınımı uyarısını beraberinde getirdi. Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutlarının etkisiyle başkentte gökyüzü turuncu bir renge büründü. Meteoroloji yetkilileri, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nde beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıntılar şöyle...

Türkiye’de 3 gün etkisi sürecek toz taşınımı uyarısı verildi - 1. Resim

METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 3 gün boyunca etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için maske takma konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, toz taşınımının görüş mesafesinde düşmeye, hava kalitesinde azalmaya ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Türkiye’de 3 gün etkisi sürecek toz taşınımı uyarısı verildi - 2. Resim

Toz taşınımının yarın İç Anadolu Bölgesi'nde de etkili olması beklenirken, yetkililer vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladılar. Prof. Dr. Orhan Şen, toz bulutlarının Sahra Çölü üzerinden Ege, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'ya doğru ilerlediğini ifade ederek, bu tozun içinde bulunan demir bileşeni nedeniyle gökyüzünün kırmızı renkte göründüğünü belirtti. Bu durumun Atina'da da benzer şekilde gözlemlendiğini sözlerine ekledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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