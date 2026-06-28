Lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacak Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi'nde test süreci başladı. Kara yolu ile demir yolunu aynı taşıma zincirinde buluşturan vagonlardan bu yıl içinde 100 adet üretilmesi planlanıyor. Projeye ilişkin açıklama yapan Bakan Abdulkadir Uraloğlu “Milli demir yolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Bu vagonlar, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir lojistik altyapısının oluşmasına katkı sağlayacak” dedi.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yürütülen Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi'nde test süreçleri başladı. Projede prototip üretiminin tamamlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son gelişmeler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye’de bir ilk! Lojistik taşımacılıkta yeni dönem, Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesinde test süreci başladı, 100 tane üretilecek

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Uraloğlu bu proje ile Türkiye'de ilke imza atarak lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirtti. Uraloğlu, lojistik sektörüne daha çevreci ve ekonomik çözüm sunmak adına üretilecek yeni nesil vagonlar ile güçlü bir alternatif sunacaklarını belirtti.

Türkiye’de bir ilk! Lojistik taşımacılıkta yeni dönem, Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesinde test süreci başladı, 100 tane üretilecek

YERLİ VE MİLLİ

Uraloğlu, tır dorsesi taşıma vagonları sayesinde kara yolu lojistik sektörünün can damarı olan tır dorselerinin yerli ve milli imkanlarla üretilen yük vagonlarına yüklenerek demir yolu hattında da taşınabileceğini ifade etti.

Türkiye’de bir ilk! Lojistik taşımacılıkta yeni dönem, Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesinde test süreci başladı, 100 tane üretilecek

“100 ADET ÜRETMEYİ PLANLIYORUZ”

Uraloğlu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

TÜRASAŞ'ta bu yıl içinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımız ile milli demir yolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Test süreçlerinin ardından hizmete alacağımız bu vagonlar, kara yolu ve demir yolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha verimli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir lojistik altyapısının oluşmasına katkı sağlayacak.

Türkiye’de bir ilk! Lojistik taşımacılıkta yeni dönem, Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesinde test süreci başladı, 100 tane üretilecek

Söz konusu vagonların kara yolu ile demir yolunu aynı taşıma zincirinde buluşturacağını belirten Uraloğlu, yüklerin uzun mesafede demir yolunun son kilometre dağıtımlarında ise kara yolundan avantajlarından faydalanabileceğini söyledi.

Türkiye’de bir ilk! Lojistik taşımacılıkta yeni dönem, Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesinde test süreci başladı, 100 tane üretilecek

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