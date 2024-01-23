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    Türkiye'de en soğuk gece: Bolu ikinci kez buz tuttu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Bolu yeniden Türkiye'nin en soğuk ili oldu. Meteorolojinin verilerine göre en soğuk gece eksi 17,2 dereceyle Bolu'da yaşandı.

    Türkiye&#039;de en soğuk gece: Bolu ikinci kez buz tuttu
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı ve soğuk hava, yurdun iç bölgelerinde don olaylarına neden oldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, dün gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak ikinci kez kayıtlara geçti.

    HAVA SICAKLIĞI EKSİ 17,2 DERECE

    Hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda sıfırın altında 17,2 derece olarak kaydedildi.

    Türkiye'de en soğuk gece: Bolu ikinci kez buz tuttu

    Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 15,7 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çamkoru ile üçüncü yeri eksi 15,6 dereceyle Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyü oldu.

    ÇEŞMELER BUZ TUTTU

    Öte yandan kentin sokak ve caddelerindeki 67 çeşme buz tuttu. Çeşmeler, belediye ekiplerinin pürmüzle yaptığı ısıtma işlemlerinin ardından yeniden kullanıma açıldı.

    Yetkililer, cadde ve sokaklarda bulunan çeşmelerin donmaması için akşam saatlerinde açık bırakılmasını istedi.

    Bolu, geçen 13 Ocak'ta da eksi 18,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçmişti.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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