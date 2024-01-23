Türkiye'de en soğuk gece: Bolu ikinci kez buz tuttu

23 Ocak 2024 11:15 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 11:34

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı ve soğuk hava, yurdun iç bölgelerinde don olaylarına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, dün gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak ikinci kez kayıtlara geçti.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 17,2 DERECE

Hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda sıfırın altında 17,2 derece olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 15,7 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çamkoru ile üçüncü yeri eksi 15,6 dereceyle Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyü oldu.

ÇEŞMELER BUZ TUTTU

Öte yandan kentin sokak ve caddelerindeki 67 çeşme buz tuttu. Çeşmeler, belediye ekiplerinin pürmüzle yaptığı ısıtma işlemlerinin ardından yeniden kullanıma açıldı.

Yetkililer, cadde ve sokaklarda bulunan çeşmelerin donmaması için akşam saatlerinde açık bırakılmasını istedi.

Bolu, geçen 13 Ocak'ta da eksi 18,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçmişti.

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