Meteorolojiden 9 il için 'yoğun kar' alarmı

23 Ocak 2024 08:59 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 09:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ocak Salı günü için hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre, batı ve iç bölgelerde sis ve pus beklenirken, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ise kar yağışlı olacak.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

YOĞUN KAR YAĞIŞINA DİKKAT

Kar yağışlarının, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması kaydedildi.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



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