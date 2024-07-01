Türkiye'de sayıları hızla artıyor, herkes bu işi yapamıyor! Özel dedektiflerin günlük kazancı ortaya çıktı

Türkiye'de giderek yaygınlaşan 'özel dedektiflik'te günlük olarak kazanılan para ortaya çıktı. Tarifeye yönelik bilgi veren Ahmet Aydoğan isimli dedektif, ücretin mesafeye göre değiştiğini, günlük en az 5 bin TL aldıklarını söyledi.

Hollywood filmlerinde görmeye aşina olduğumuz özel dedektifler, Türkiye'de de hızla artmaya başladı. 'Özel dedektif nasıl olunur, özel dedektifler ne kadar para kazanıyor' gibi soruların cevapları merak edilirken, sektöre dair detaylar ortaya çıktı.

Özel dedektif Ahmet Aydoğan, Show Haber'e yaptığı açıklamada Türkiye’de bu işin giderek yaygınlaştığını belirtti. İşin detaylarını anlatan Aydoğan, "Şahsı bizi görmeyeceği şekilde, biz onu görebileceğimiz şekilde takip ediyoruz. Türkiye'nin coğrafyası farklı olduğu için biz farklı yollarla çalışıyoruz. Özel dedektifliğin ilk kurallarından bir tanesi gizli olmak, görünmeyeceksiniz" dedi.

ÖZEL DEDEKTİFLER NE KADAR KAZANIYOR?

Özel dedektiflerin kazancına değinen Aydoğan, "İller veya yakın mesafeler günlük 5 bin TL olarak düşünün. Uzak iller 10 bin TL veya 15 bin TL olarak düşünün. Bu rakamlar günlük ancak en az bir hafta projeyi alması gerekiyor danışanımızın" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTESİ YOK, ÇIRAK USTA İLİŞKİSİ VAR"

"Herkes dedektif olabiliyor mu?" sorusuna cevap veren Aydoğan, "Hayır çok zor. Yani herkes olamaz bunun bir eğitimi var. Eğitimden geçmesi gerekiyor. Bunun bir Üniversitesi yok çırak usta ilişkisi var" dedi.