Türkiye'den Suriye'de terör saldırısında ölenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı Suriye'de meydana gelen terör saldırısı için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık, "Türkiye Suriye'nin yanında olmaya devam edecek" dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kilisede meydana gelen patlamada en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı Suriye'de meydana gelen terör saldırısı için başsağlığı mesajı yayımladı:

"Şam’da bugün bir kiliseye yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu saldırının Suriye’de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef aldığı, toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçladığı vurgulandı.

"TÜRKİYE SURİYE'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "Suriye yönetiminin ve halkının, birlik ve beraberliklerini muhafaza edeceğine ve ülkede kaos yaratmak isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır." denildi ve Türkiye'nin Suriye’nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edildi.