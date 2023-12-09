Türkiye'den yurt yangını faciasıyla sarsılan Irak'a taziye mesajı

9 Aralık 2023 11:19 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 11:45

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Erbil kentindeki yurtta çıkan yangında ölenler için başsağlığı mesajı yayınlandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak‘ta Erbil’in Soran ilçesindeki bir üniversite yurdunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyor; yakınlarına ve Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Komşu dün gece feci bir yangın haberiyle sarsıldı Erbil kentinde öğrenci ve öğretmenlerin kaldığı yurtta yangın çıktı. Yaşanan faciada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil'e bağlı Soran ilçesinde bir binada çıkan yangında 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Binanın Soran Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler tarafından da kullanıldığı aktarılırken, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de olaya ilişkin soruşturma açılması talimatını verdi.