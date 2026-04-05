Erenköy’de pazarda ‘Yük taşınır’ yazılı arabasıyla çekilen fotoğraf ile gündem olan 70 yaşındaki vatandaş için T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Ankara abisi, bakanlığın vatandaşın bilgilerini aldığını, ziyaret edeceklerini belirtti.

Birkaç gün önce sosyal medya platformu X’de paylaşılan bir fotoğraf kısa sürede gündem olmuştu. Semt pazarında üzerinde ‘Yük taşınır’ yazılı bir el arabası ile pazarı gezen yaşlı bir vatandaşın fotoğrafı çok konulmuş, vatandaşa yardım edilmesi için çağrı yapılmıştı.

FOTOĞRAF GÜNDEM OLMUŞTU

Erenköy semt pazarında çekilen fotoğraftaki kişinin 70 yaşında olduğu, isminin Sefer olduğu, hastalık raporundan dolayı emekli olamadığı öğrenilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaş için devreye girdi.

Türkiye’nin konuştuğu fotoğraf! ‘Yük taşınır’ karesi gündem olmuştu! Bakanlık 70 yaşındaki vatandaş için devreye girdi

“BAKANLIĞIMIZ BİLGİLERİNİ ALDI”

Çok konuşulan görüntüler sonrasında sosyal medyada “Ankara abisi” olarak tanınan Yasin Oyanık bir paylaşım yaptı.

Ankara abisi, kendisine gelen bir videoyu paylaşarak şunları söyledi: Cümleten selamünaleyküm hayırlı sabahlar arkadaşlar. Sefer amcayı bulduk ve gerekeni yaptık Elhamdülillah. Aile Sosyal Bakanlığımız bilgilerini aldılar ayrıca ziyaretine gidecekler. Bundan sonra devamlı takibini sağlayıp, yanında olmaya devam edeceğiz İnşallah. Haber verip bilgi veren tüm kardeşlerimden Allah razı olsun.

YARDIM TOPLAYIP VERMEMİŞLER

Sefer amcanın daha önce de birkaç vatandaş tarafından yardım amacıyla görüntülerinin çekildiğini belirten Ankara abisi, toplanan yardımların kendisine ulaştırılmadığını belirtti. Yardım amacıyla arandığını duyan Sefer amcanın yeniden kandırılacağını düşündüğü için kimseyle konuşmadığını, arandığını duyunca pazara gelmediğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası