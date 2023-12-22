Türkiye’ye geldiğinde havalimanında secde eden Gazzeli baba yine duygulandırdı

22 Aralık 2023 10:48 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:53

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik soykırım amaçlayan saldırılarda yaralan oğlunun tedavisi için Türkiye'ye 6'ncı tahliyede Ankara'ya getirilen kafile içerisinde yer alan Gazzeli Muhammed Nemnem, havalimanında uçaktan iner inmez şükür secdesi etmişti.

BAKAN KOCA DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Secde görüntüsüyle izleyen herkesi hüzünlendiren Gazzeli baba Nemnem, yeni açıklamalarıyla da duygulandırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oğlunun tedavisi için bir süre daha Türkiye’de kalacak Gazzeli baba hakkında bir video paylaştı.

Bakan Koca, X hesabındaki paylaşımına şu notu düştü;

Gazzeli baba, hayatını kaybettiği sanılan evladıyla birlikte Türkiye’de. Gazze’de imkânsız hale gelen sağlık hizmetlerini, Ankara Şehir Hastanesinde kavuştukları şartları ve oğlunun durumunu anlatıyor, Sn. Cumhurbaşkanımıza ve milletimize minnettarlığını, ülkemize gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ediyor. Oğluna ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.