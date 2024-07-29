Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'ye savaş uçağı vetosu! Eurofighter satışını Almanya engellemiş

Türkiye'ye savaş uçağı vetosu! Eurofighter satışını Almanya engellemiş

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Türkiye&#039;ye savaş uçağı vetosu! Eurofighter satışını Almanya engellemiş

Gündem Haberleri

Eurofighter CEO'su Giancarlo Mezzanatto, Türkiye'nin Eurofighter'lara ilgisi olduğunu ancak satışın Almanya tarafından engellendiğini öne sürdü.

Eurofighter uçaklarının üreticisi şirketin CEO'su Giancarlo Mezzanatto, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda (FIA) önemli açıklamalarda bulundu.

Mezzanatto, Haziran 2023'te hedef olarak '150-200 uçak satışı' koyduklarını ve bu hedefin hala arkasında durduklarını belirtti. Şu ana kadar 69 sipariş almalarına karşın belirlenen rakama ulaşacaklarını ifade eden Mezzanatto, önemli bir iddiada bulundu.

"ANKARA 40-50 ARASI UÇAK İSTEDİ" İDDİASI

Euronews'in haberine göre; kuruluşunda İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'nın yer aldığı çok uluslu konsorsiyum, son olarak Eylül 2023'te Madrid'e 25 uçak, Berlin'e 20 uçak ve Roma'ya 24 uçak satışı gerçekleştirdi. O tarihten bu yana potansiyel alıcılardan biri de F-35 programından çıkarılan Türkiye'ydi. Mezzanatto, Ankara'nın 40 ila 50 arasında uçak almak istediğini ancak bu girişimlerin Almanya tarafından engellendiğini belirtti.

İtalyan CEO, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları kapsamında yürüttüğü sondaj faaliyetlerinden dolayı böyle bir engellemenin yapılmış olabileceğini vurguladı.

ÜYELER DIŞINDA 5 ÜLKE KULLANIYOR

İlk uçuşunu 27 Mart 1994'te gerçekleştiren Eurofighter'ı, onu üreten konsorsiyum üyeleri dışında Avusturya, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan da kullanıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli yakalandı - GündemKırmızı bültenle aranan 3 şüpheli yakalandıMeteoroloji harita paylaştı! 2 kente kuvvetli sağanak uyarısı - Gündem2 kente kuvvetli sağanak uyarısıSokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te! Teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi - GündemTeklifin ilk 5 maddesi kabul edildiİtiraf ediyorum; köpek operasyonunu nasıl çektik? - Gündemİtiraf ediyorum; köpek operasyonunu nasıl çektik (!)En düşük emekli maaşı, yurt dışı çıkış harcı... ‘Torba’dan yüksek yargıya zam çıktı! - GündemTorba’dan yüksek yargıya zam çıktıİlk olarak 2006 yılında gündeme geldi̇! 462 bin kilometrekare Mavi Vatan - Gündem462 bin kilometrekare Mavi Vatan
Sonraki Haber Yükleniyor...