Türkiye'ye savaş uçağı vetosu! Eurofighter satışını Almanya engellemiş

Eurofighter uçaklarının üreticisi şirketin CEO'su Giancarlo Mezzanatto, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda (FIA) önemli açıklamalarda bulundu.

Mezzanatto, Haziran 2023'te hedef olarak '150-200 uçak satışı' koyduklarını ve bu hedefin hala arkasında durduklarını belirtti. Şu ana kadar 69 sipariş almalarına karşın belirlenen rakama ulaşacaklarını ifade eden Mezzanatto, önemli bir iddiada bulundu.

"ANKARA 40-50 ARASI UÇAK İSTEDİ" İDDİASI

Euronews'in haberine göre; kuruluşunda İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'nın yer aldığı çok uluslu konsorsiyum, son olarak Eylül 2023'te Madrid'e 25 uçak, Berlin'e 20 uçak ve Roma'ya 24 uçak satışı gerçekleştirdi. O tarihten bu yana potansiyel alıcılardan biri de F-35 programından çıkarılan Türkiye'ydi. Mezzanatto, Ankara'nın 40 ila 50 arasında uçak almak istediğini ancak bu girişimlerin Almanya tarafından engellendiğini belirtti.

İtalyan CEO, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları kapsamında yürüttüğü sondaj faaliyetlerinden dolayı böyle bir engellemenin yapılmış olabileceğini vurguladı.

ÜYELER DIŞINDA 5 ÜLKE KULLANIYOR

İlk uçuşunu 27 Mart 1994'te gerçekleştiren Eurofighter'ı, onu üreten konsorsiyum üyeleri dışında Avusturya, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan da kullanıyor.