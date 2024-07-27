Türkiye'yi uçuracak hamle! 30 milyarlık atılım teşviki

Yüksek Teknoloji Teşvik Programı’nı açıklayan Erdoğan, “Sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. HIT-30 Programı’yla 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceklerini duyuran ve altı başlıkta yatırım çağrısı yapan

Erdoğan elektrikli araçlar, batarya, çip, güneş ve rüzgâr türbinleri ile AR-GE alanında vergi teşvikleri ve hibelerle çalışmaları destekleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı, 7 Ekim’den beri insanların sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrettiğini dile getirerek tepki gösterdi. Ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar veren Erdoğan “Türkiye yeni dönemin forveti olacak” dedi.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar:

>>Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara asla fırsat vermeyiz.

>> II. Dünya Savaşı’nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askerî ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan küresel sistem, miadını doldurmaya başlamıştır.

YAŞANANLAR AKIL TUTULMASI

>>(Netanyahu’ya tepki) 7 Ekim’den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor. Amerika’nın kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi, gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri düşünün, Temsilciler Meclisi alkışlıyor.

>>Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitler’ini baş tacı ederken, zerre miskal utanmıyor. Elinde 150 bin Gazzelinin kanı olan bir kasabı ağırlayan, bununla yetinmeyip hezeyanlarla dolu konuşmasını alkışlayan bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız.

SAYIYI 14’E ÇIKARACAĞIZ

>> Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik eden 10 model fabrikayı kurduk. Dört yeni model fabrika daha ekleyerek bu sayıyı 14’e çıkaracağız.

>> Gelişmiş ülkeler dâhil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak.

>>Küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye’ye yöneltmesinin önünü açtık.

>>(Otomotiv sektörü) Bu alanda üretim kapasitemizi yıllık en az bir milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz.

>> Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigavat-saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz.

20 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

>> Megavat-saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.

>>Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.

>>HIT-30 Programı’yla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz.

>>Güneş enerjisinde 15 gigavatlık bir kapasitenin tesisine yönelik hücre yatırımlarına megavat başına 8 bin dolara kadar hibe desteği vereceğiz.

>>Rüzgâr enerjisinde kritik bileşenlerin ve deniz üstü türbinlerin imalatını desteklemeyi ve yerli bir rüzgâr enerjisi markayı inşa etmeyi hedefliyoruz.