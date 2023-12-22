'Tuzla' tartışmasında sıralı amirlerin görev yerleri değiştirildi

22 Aralık 2023 05:30 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 05:30

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Millî Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 45 teröristin öldürüldüğü, böylece yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 2 bin 120’ye ulaştığı bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Öte yandan MSB kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen olay ve sonrasındaki iddialara ilişkin şunları söyledi:

"ADLİ VE DİSİPLİN SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla olaylara sebebiyet veren personel, TSK Disiplin Kanununun 29. Maddesi gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir. Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir. Kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır. TSK’da, temel değerleri sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

Öte yandan kaynaklar, terörle mücadelede Irak ile olumlu gelişmeler beklediğini de ifade etti.