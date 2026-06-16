Tuzla’da tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Tuzla’da Aydıntepe Mahallesi’nde tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuzla'da tersanede gemi yangını! Müdahale sürüyor

Kısa sürede Dentaş Tersanesi'ne ulaşan itfaiye ekipleri, gemide çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzlada tersanede gemi yangını! Müdahale sürüyor

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