Anadolu Ajansı • Tuzla
Tuzla'da tersanede gemi yangını! Müdahale sürüyor
Tuzla’da tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Özetle DinleTuzla'da tersanede gemi yangını! Müdahale sürüyor
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Gündem az önce
İstanbul Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir tersanede bulunan gemide yangın çıktı.
- Yangın Dentaş Tersanesi'nde meydana geldi.
- Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
- İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
- Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
- Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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İstanbul Tuzla’da Aydıntepe Mahallesi’nde tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede Dentaş Tersanesi'ne ulaşan itfaiye ekipleri, gemide çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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