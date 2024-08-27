Tüzük maratonu! Özgür Özel adeta mekik dokuyor

CHP lider Özgür Özel, 4-9 Eylül’de yapılacak tüzük kurultayı için görüşmelerini sürdürüyor. Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu ile ise başkent Ankara’da görüşecek.

CHP 4-9 Eylül’de tüzük kurultayını gerçekleştirecek. 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak sembolik açılıştan sonra 5 Eylül’de tüzük komisyonu son defa toplanacak 6-7-8 Eylül’de Ankara’da tüzük kurultayı yapılacak. Kurultaya sayılı günler kala Genel Başkan Özgür Özel, CHP eski genel başkanları ile bir araya gelecek onları dinledi. Özel, eski genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul’da buluşarak görüş alış verişinde bulundu.

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BUGÜN KOMİSYON GÜNÜ

Özel görüşmelerde hem partinin hazırlığını anlattı hem de onların görüşlerini aldı. Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu ile ise başkent Ankara’da görüşecek. Öte yandan bu gün Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi başkanlığında “tüzük komisyonu”nun toplanması bekleniyor. Tabandan gelen teklif ve taleplere artık son hâlinin verilip metin yazma aşamasına geçilmesi bekleniyor. En çok öne çıkan talepler ön seçim. Ancak ön seçimin şehirlere ve bölgelere göre formüle edilebileceği belirtiliyor.

ATALAY İÇİN YENİ TALEP

CHP’li vekiller, Meclis’in 10 Eylül’de olağanüstü toplanması için TBMM Başkanlığına başvuruda bulunacak. Bu defa çağrı metninde genel görüşme yapılması yerine, Anayasa Mahkemesi kararının kürsüde okutulması talebi yer alacak.