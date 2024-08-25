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İmamoğlu ve Yavaş'a rakip olacak mı? Özgür Özel adaylık tartışmasına noktayı koydu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İmamoğlu ve Yavaş&#039;a rakip olacak mı? Özgür Özel adaylık tartışmasına noktayı koydu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Ben teknik direktörüm” diyen Özel “90. dakikada penaltı atılacak. Tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona penaltıyı attıracağım” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ ANKARA- CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını söyledi.

Özel “Cumhurbaşkanı adayı mısınız?” sorusuna, “Cumhurbaşkanı adayı değilim çok net” cevabını verdi. Özel sözlerine şöyle devam etti: Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde CHP’yi yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmaya talibim. Bu hiç azımsanacak bir irade, hedef değildir. Ben, 24 yıllık AK Parti iktidarını sona erdiren, bu işi başaran ekipte genel başkanlık yapmış biri olarak tarihe geçmek istiyorum. Ben teknik direktörüm, 90. dakikada penaltı atılacak.

Penaltıya tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona attıracağım.
Hamas’ı daha önce “terör örgütü” olarak tanımlayan Özel, tepkiler üzerine bu sefer “Hamas’a terör örgütü demedim. Terör eylemleri yapıyor dedim” ifadesini kullandı. Özel ayrıca, DEM’in PKK ile bağlantısını görmezden gelerek “DEM ile AK Parti’yi ayrı tutmuyorum. İkisi de siyasi parti. Birileri dedi diye terörist, bölücü olunmaz” açıklamasını yaptı.

Özel erken seçim konusunda da “31 Mart’tan hemen sonra ‘Erken seçim çağrısı yapmayacağım’ dedim. Vatandaşın ekonomik krizi büyük, sorunları çok fazla. Çözmezseniz geçim olmaz, geçim olmazsa da seçim olur dedim. Biz erken seçim istiyoruz teknik şartlar elimizde yok. Erken seçimden kimse kaçamaz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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