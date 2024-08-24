Özgür Özel fıstık mitinginde erken seçim mesajı verdi

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Gaziantep'te düzenlediği 'Fıstık Mitingi'nde konuştu. Erken seçim mesajı veren Özel, "Bu maaşlarla, fiyatlarla, yönetimle geçim olmuyor. Demek ki seçim olacak, o seçimi biz kazanacağız, siz kazanacaksınız. Türkiye kazanacak" dedi. Özel aynı zamanda TMO'ya fıstık alımı yapması için çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep'te 'Üreticinin Sesini Duyuruyoruz' sloganıyla düzenlediği Fıstık Mitingi'nde konuştu. Çiftçilere ve vatandaşlara seslenen Özgür Özel, TMO'ya fıstık alımı yapması için çağrı yaptı. Erken seçim mesajı da veren Özel, "Bu maaşla geçim olmuyor, demek ki seçim olacak" dedi.

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"ARTIK HÜKÜMETİN ÜLKEYE VEREBİLECEK BİRŞEYİ YOK"

Fıstık fiyatlarına, fıstık alımına ve fıstık üreticilerinin yaşadığı sorunlara değinen Özel, “Biz üreticinin sesini tüm Türkiye'ye duyuracağız. Artık bu hükümetin bu ülkeye verebilecek hiçbir şeyi yok. Vatandaşın derdinin çaresi bu hükümeti değiştirmektedir. Ben üreticimize, vatandaşımıza seslenmek istiyorum. Üzülmeyin, vardır elbet bir çaresi. Çare de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Üretici, çiftçi, vatandaş zor durumda. Üreticinin, çiftçinin, vatandaşların tepkisi siyasi bir tepki değil vicdani bir tepkidir. Sorun sistemde değil, sorun iktidardadır. İktidarı değiştirmek gerekmektedir" dedi.

"ÇİFTÇİ KAZANMAK İSTİYOR, AMA EMEĞİNE GÖZ DİKENLER VAR"

Özgür Özel, "Bugün bir amcamız fıstık tarlasında sitemde bulundu. Çiftçi yaklaşık 20 yıl emek verdiği üründen kazanmak istiyor ama bugün çiftçinin emeğine göz dikenler var. Fıstık ile ilgili oda yöneticileri ile görüştüm. Geçen yıl boz fıstık 110 liraydı. Fıstık burada, fıstık üreticisi burada, ilgili herkes burada. Geçen yıldan bu yana sulama maliyeti, gübre, ilaç gibi yan ürünlerin masrafları iki üç kat artmış. Ama bu Gaziantep'in geçiminin ana maddesi geçen yıl 110 lira da bu yıl neden 90 lira. Bu akılla vicdanla açıklanamaz. Buradan sesleniyorum. Bir avuç tüccarı korumayı bırakın. Karınca gibi fıstık üreticisinin yanında Cumhuriyet Halk Partisi var. Her sıkıntıyı çiftçi yaşayacak ama parayı başkası kazanacak. Yok öyle yağma." şeklinde konuştu.

TMO'YA "ANTEP FISTIĞI ALIN" ÇAĞRISI

TMO'nun fıstık alması için de çağrıda bulunan Özel, "Toprak Mahsulleri Ofisi Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli ürünleri nasıl oluyorsa bu bölgede, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Siirt'te de Antep fıstığını alacak. Çiftçilerimizi kurtlar sofrasına yem etmek değil bu piyasanın ana aktörü yapmak boynumuzun borcudur. Sıcaklık arttı, sulama zaruri hale geldi. Bu konuda çalışma yapmak ve çözüm yolları bulmak gerekmektedir" dedi.

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"ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ UYARIYORUM"

Kentteki diğer çiftçilerin sorunlarına değinen Özel, "Çiftçi yok sayılamaz, çiftlerin sorunları görmezden gelinemez. Çiftçinin sorunları yoktur diyorlar. Buradan Erdoğan ve Bahçeli'yi, diğer liderleri uyarıyorum. Sizin sahte gündemlerinizin peşine takılıp Antep fıstığı üreticilerini yalnız bırakmayacağım. Bizim derdimiz emekçidir, Rize'deki çaycı, Giresun'daki fındıkçı, Antep'teki fıstıkçıdır. Biz üreticimizin yanındayız. Emekçiyi sömürenlerle gidecek yolumuz, konuşacak konumuz, bir anayasa gündemimiz yok. Bizim yolumuz sizlersiniz, Antepli fıstık üreticileri, emekçilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki, "Üzülmeyin, enseyi karartmayın. Vardır bunun da bir çaresi. O da Cumhuriyet Halk Partisi'. Biz sizlerin yanındayız" diye konuştu.

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"BU MAAŞLARLA GEÇİM OLMUYOR, DEMEK Kİ"

Özgür Özel aynı zamanda erken seçim mesajı verdi. Özel, "Bundan sonra Tayyip Bey’e ses duyurmaya çalışmak yok. Duymuyor, duymadı, duymayacak. Biz gücümüzü kendimizden, fıstık tarlalarımızdaki alın terimizden, biz gücümüzü fabrikalardan tarlalardan alıyoruz. Bu maaşlarla, fiyatlarla, yönetimle geçim olmuyor. Demek ki seçim olacak, o seçimi biz kazanacağız, siz kazanacaksınız. Türkiye kazanacak." dedi.