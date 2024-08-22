Fıstık tesisinde dehşet! Eşini ve çalışanını katletti

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Ağustos 2024 14:19 - Güncelleme: 22 Ağustos 2024 14:23 - Güncelleme:

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi sahibi olduğu fıstık tesisinde eşini ve çalışanını tabancayla vurarak öldürdü.