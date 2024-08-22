Fıstık tesisinde dehşet! Eşini ve çalışanını katletti
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi sahibi olduğu fıstık tesisinde eşini ve çalışanını tabancayla vurarak öldürdü.
Gafari Çolak (60), sahibi olduğu fıstık tesisinde eşi Gülizar Çolak (59) ile çalışanı Nuh Kartal'a (50) tabancayla ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği Çolak ve Kartal yere yığıldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine tesise, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Nuh Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Gülizar Çolak da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Gafari Çolak'ı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı