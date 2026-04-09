Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, uçakların gökyüzünde bıraktığı izlerin "kimyasal püskürtme" olduğu ve yağışları engellediği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Bu izlerin yüksek irtifadaki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan doğal "kuyruk izleri" olduğu vurgulanırken, görüntülerin hava olaylarını manipüle etme gücü bulunmadığı belirtildi. DMM, kamuoyunda korku ve belirsizliği amaçlayan bu tür dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi noktasında uyarıda bulundu.

Sosyal medya mecralarında son günlerde yayılıma giren ve 'uçaklardan kimyasal madde püskürtülerek hava olaylarına müdahale edildiğini' öne süren paylaşımlar, resmi makamlarca kesin bir dille yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon faaliyeti yürütüldüğünü açıkladı.

"'KUYRUK İZİ' OLARAK BİLİNEN DOĞAL OLUŞUMLAR"

DMM tarafından yapılan açıklamada, paylaşılan videolardaki görüntülerin "kimyasal saldırı" değil, tamamen doğal bir fiziksel reaksiyon olduğu vurgulandı. Merkezin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Görüntülerde yer alan izler, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve ‘kuyruk izi’ olarak bilinen doğal oluşumlardır. Bu izler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla oluşmakta; atmosfer şartlarına bağlı olarak değişik renkler almakta ve bir süre kalıp dağılabilmektedir."

DMM'nin açıklaması

YAĞIŞLARIN ENGELLENDİĞİ İDDİASI ASILSIZ

Komplo teorisyenleri tarafından sıkça dile getirilen ve yağışların bu yöntemle engellendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Konuyla ilgili net bir duruş sergileyen merkez, "Bu izlerin hava olaylarını kontrol etmek ya da yağışları engellemek gibi bir etkisi bulunmamaktadır." diyerek, söz konusu yoğunlaşma izlerinin meteorolojik olaylar üzerinde herhangi bir manipülatif gücü olmadığını bir kez daha teyit etti.

"ASILSIZ İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu tür iddiaların sistematik olarak servis edildiğine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerinden ‘uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı’ ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddialar daha önce de merkezimiz tarafından yalanlanmış olup; açık bir dezenformasyondur. Kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur." denilerek bilgi kirliliğine karşı sağduyu vurgusu yapıldı.

