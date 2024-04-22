Uçuruma devrilen minibüs cayır cayır yandı: Ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Adana'da, seyir halindeki minibüs önce uçuruma devrildi sonra yanmaya başladı. Katliam gibi kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7'si çocuk 18 kişi yaralandı.
Adana'da, sürücüsü henüz tespit edilemeyen minibüs Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
3 ÖLÜ, 18 YARALI
Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı