Ukrayna'ya giden gemi İstanbul Boğazı'nda arızalandı!
İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan NOTA APP isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonuyla Ahırkapı’ya demirletildi.
İstanbul Boğazi'nda arızalanan 'Nota App' isimli yük gemisi Ahırkapı Demir Sahası'na çekilerek demirlendi.
- Geminin boyu 188 metre.
- Gemi İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeydi.
- Arıza İstanbul Boğazi'nda Üsküdar önlerinde yaşandı.
- Geminin kurtarılması, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleşti.
- 'Navım Tur' römorkörü geminin çekilmesinde yardımcı oldu.
- 'Kurtarma-6' ve 'Mehmetçik' römorkörleri de gemide bulunan.
İstanbul Boğazı'nda Üsküdar önlerinde arızalanan yük gemisi, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan 'Nota App' isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın ve 'Nazım Tur' römorkörümüzün refakatinde, 'Kurtarma-6' ve 'Mehmetçik' römorkörlerimizin yedeğinde çekilerek Ahırkapı Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi."
