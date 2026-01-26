Türkiye'nin enerji sahalarındaki arama tarama faaliyetlerine yönelik projeler başta olmak üzere enerji alanında attığı millileşme adımları meyvesini vermeye devam ediyor. Dünyanın en büyük enerji filolarına sahip ülkeler listesinde Türkiye dördüncü sırada yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip" dedi.

Türkiye dünyada 4'üncü sırada! Enerjide milli hamle meyvesini veriyor

MİLLİ FİLO İLE ENERJİDE ÜST SIRALARA YÜKSELDİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji filomuzun en yeni üyesi Yıldırım, bugün İstanbul Boğazı’ndan geçerek Filyos’a doğru yol aldı. Limandaki kule montajı ve son teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte gemimiz nisan ayı içerisinde Karadeniz’e açılacak. Bugün Türkiye, 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip. Kendi gemimizle, kendi mühendisimizle, kendi enerjimizi arıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası