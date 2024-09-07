Uraloğlu canlı yayında açıklamıştı: Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber ekranlarında "Bolu Dağı Tünelini yarın akşam (bugün) inşallah açacağız." demişti. 38 gündür trafiğe kapalı olan tünel, yeniden ulaşıma açıldı.

TGRT Haber ekranlarında gazeteci Cem Küçük ve Fatih Atik'in sorularına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 38 gündür trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli'nin yarın (bugün) ulaşıma açılacağını duyurmuştu.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli 38 gün sonra yeniden trafiğe açıldı.

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38 GÜN KAPALI KALDI

İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 38 gün trafiğe kapalı kaldı. Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi çalışmaları tamamlandı.

İstanbul yönüne gitmek isteyen sürücüler 38 gün boyunca Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu D-100 Bolu Dağı geçişinde oluşan trafik çilesini bitirmek için ekipler çalışmalarını hızlandırdı ve tünel uzatma planlanan süreden 12 gün önce bitirildi.

YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Dün gece saatlerinde asfalt serimi yapan ekipler, alanda çizgi çalışması yaptı. 38 gündür trafiğe kapalı olan İstanbul yönü akşam saatleri itibarıyla trafiğe açıldı. Tünelin son hali ise havadan dronla görüntülendi.

BOLU DAĞI ARTIK DAHA GÜVENLİ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bolu Tüneli'nin açıldığını sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"Bolu Dağı Tüneli yeniden halkımızın hizmetinde Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında yaşanan heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün uzatılması için çalışmalara başlamıştık. İlk ayağını 2023 yılında İstanbul-Ankara yönünde 90 metre uzatarak hizmete açtık. Ankara-İstanbul yönünü de 67 metre uzatıp, planlanandan 12 gün önce BUGÜN hizmete açtık. Ülkemizin en işlek otoyolu, Bolu Dağı’nda yaşanabilecek olası heyelanlara karşı artık çok daha güvenli. Bolu Dağı Tüneli’mizi kullanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Daha güvenle, konforla"

BAKAN URALOĞLU CANLI YAYINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul yönünde trafik akışını etkileyen Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'nin portallarının 67 metre uzatılması çalışmaları hakkında dün canlı yayında bilgi vermişti. Uraloğlu, "Bolu Dağı Tünelini yarın akşam (bugün) inşallah açacağız. Pazar sabahı açmayı düşünmüştük. Bir eksiklik aksaklık olmazsa yarın akşam açmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar, 2007'den bu yana 195 milyon araç buradan geçti. Trafikteki araç sayısı 35 milyon. Siz varın düşünün. Günlük 50 bin araç geçiyor neredeyse. Kapalı kaldığı bu süreçte kıymetini daha çok anladığımızı düşünüyorum." demişti.