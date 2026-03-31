İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yürütülen soruşturma kapsamında geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yalım, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanmıştı.

Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Uşak Belediye başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Yalım ile birlikte hakimliğe sevk edilen diğer şüpheliler Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermişti.

Uşak Belediye başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

ÖZKAN YALIM'IN SAVCILIK İFADESİ

Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım savcılık ifadesinde, gizli tanık beyanlarında tarafına isnat edilen iddiaların doğru olmadığını savundu.

Uşakspor'a yardım adı altında kimseden para almadığını öne süren Yalım, şunları kaydetti:

"Adıma kayıtlı olan şirketleri devrettiğim Cihan Aras isimli şahıs benim milletvekili olduğum dönemde danışmanım olup, tanışıklığımız eskiye dayanmaktadır. Eşimle boşanma sürecinde olduğumuz için malları güvendiğim Cihan Aras'a devrettim. 3 Mart 2025'te çekişmeli olarak eşimle boşanma ve mal ayrılığı davamız başlamıştır. Sonrasında eşimle sözlü olarak anlaşarak şirketlerin, çocuklarımın 18 yaşını doldurmasına müteakip onlar adına devredileceği hususunda karar kıldık. İsnat edildiği şekilde herhangi bir operasyon kapsamında el konulma korkusuyla devir işlemi yapmadık."

Şüpheli Yalım, tanık beyanlarında adı geçen şüpheli Aslıhan Aksoy'un, belediye sosyal tesislerinin temizlik ve tertibini sağlama hususunda belediye çalışanı olarak görev yaptığını doğrulayarak, "Aslıhan Aksoy'un belediyede çalıştığı dönemde fiilen işe gelip gelmediği yahut ne zaman izin kullandığı hususlarına dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Aslıhan Aksoy, belediyede işe alınmadan önce benim şirketim olan Yalım Garden Otel'de çalışmaktaydı. Belediyede çalışmaya başladıktan sonra benim işletmem ile olan iltisakı kesilmiştir. Aslıhan Aksoy isimli şahsın hesabına şahsi hesabımdan gönderilen 1 milyon 500 bin liralık para araç alımı için gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

Paranın transfer edildiği tarihte belediye başkanı olmadığını belirten Yalım, şunları kaydetti:

"Kendisiyle aramızdaki özel muhabbetten kaynaklanan sebeplerle para gönderim işlemini yaptım. Bu hususun belediye ya da belediye başkanlığı görevimle bağlantısı yoktur. Belediye başkanı olmadan önce bana ait işletmede çalışırken belediyenin sosyal tesislerinde görev almak istediğini söylemesi üzerine belediyedeki ihtiyaç durumu da gözetilerek kendisini işe aldım. Akabinde çıkan haberler sonrasında belediyedeki işinden ayrıldı. Sonrasında Bornova Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklarına kendisini yönlendirerek orada belediyede çalışmasına devam etmesi konusunda yardımda bulundum. Kendisiyle Bornova Belediyesinde işe başlamasından kısa bir süre sonra ilişkimiz bitmişti. Bornova Belediye Başkanı ile görüşerek, Aslıhan Aksoy'u belediyede uygun bir kadroda ihtiyaç varsa işe alması konusunda ricacı oldum. Kendisi de yardımcı oldu."

Bulgaristan'da kendi adına lojistik alanında faaliyet gösteren bir şirketi bulunduğunu aktaran Yalım, Almanya'da faaliyet gösteren lojistik şirketinin yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu, ancak şirketin tamamının geçmişte Bulgaristan'daki işletmesinde yönetici olarak çalışan bir kişi adına kayıtlı olduğunu ifade etti.

Yalım, ayrıca Bulgaristan'da kendi adına olup başka kişiler üzerine kayıtlı 3 işletmesinin daha bulunduğunu ve bunlardan birinin halen lojistik, muayene ve araç yıkama alanlarında faaliyet gösterdiğini anlattı.

Kendisine ait aktif olarak kullandığı 2 telefonu ve 3 adet hat bulunduğunu, bunlardan birinin şahsi kullanımda, birinin şirket adına, diğerinin de belediye adına kayıtlı bulunan hatlar olduğunu belirten Yalım, "Arama faaliyetleri icra edilirken şahsıma ait olan telefonumu istedikleri için kendi rızamla polis ekiplerine teslim ettim, ancak belediye hattının takılı olduğu telefonu, şahsım ile alakası bulunmadığı için Seher Akay'a verdim." savunmasını yaptı.

Yalım, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Uşak Belediye başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Uşak Belediyesince şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusuyla alakalı kurulacak yeni işletmelerde belediye başkanının aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi, aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği belirtilmişti.

Belediye başkan yardımcılarının şahsi hesaplarına "Uşakspor'a yardım/bağış" adı altında yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makamına "bağış" adı altında nakit getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği ifade edilen açıklamada, Özkan Yalım'ın, belediyeye 10 araç istediği iş insanı E.A'nın 3 araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon lira para cezası kesildiği yönünde müşteki ve gizli tanık beyanları olduğu bildirilmişti.

Bu iddialar üzerine "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

