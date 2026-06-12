Bursa'da alkol denetiminde polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Takip sonucu yakalanan sürücü, 232 bin lira para cezası yediğini duyunca 'Yandık, yandık' diyerek sitem etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında yaptıkları alkol denetimleriyle kuralsızlığa geçit vermiyor.

5 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

Son olarak Kent Meydanı'nda denetim yapan ekipler, bir otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerinde durdurmak istedikleri araç, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine aracın peşine düşen ekipler, noktadan 5 kilometre ileride aracı aldı. Tekrar uygulama noktasına getirilen sürücüye, burada ceza kesildi.

Uygulamadan kaçtı, polis yakaladı! Verdiği tepki 'Yandık yandık' oldu

"YANDIK, YANDIK"

Yapılan kontrollerde 0.88 promil alkollü çıkan Adem K., aracı kızının alabileceğini söyledi. Bunun üzerine polis memurunun "Sen bizim 'Dur' ihtarımıza uymadın, kaçtın biz yakaladık seni" demesi üzerine ise "Vallahi korktum" diye karşılık verdi. Alkollü sürücüye farklı maddelerden toplam 232 bin 719 lira para cezası kesilirken, aracı ise 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ceza kağıtlarını alan Adem K., ceza miktarını duyunca ise, "Yandık, yandık" diye sitem etti.

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