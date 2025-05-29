Uzmanlar hız cezasını abartılı buldu! TBMM'ye sunuldu, çok cep yakacak

Uzmanlar, hız limiti aşımında verilen cezayı 30 bin liraya çıkaran ve ehliyete 90 gün el konulmasını öngören teklifi abartılı buldu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ - Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığına sunulan, trafik cezalarında artış öngören kanun teklifinin yankıları sürüyor. Teklife göre, hız limiti aşımında verilen ceza 30 bin lirayı buluyor. Ehliyet ise her seferinde 90 gün süreyle alınıyor. Cezalardaki öngörülen artışlar uzmanları ikiye bölüyor. Bazı uzmanlar yeni tutarların ‘abartılı’ olduğunu belirtirken, bir kesim de öngörülen cezaların ‘yerinde ve caydırıcı’ olduğunu söylüyor.

Hukukçu Hadi Dündar, cezaların orantılı olması gerektiğine dikkat çekti. Dündar “Drift atma, motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçları akrobatik hareketlerle kullanma, kırmızı ışık ihlali gibi durumlardaki ceza artışları makul seviyelerde ancak sürücülerin ihlal ettikleri fiiller tam anlamıyla ispat edilmeli. Bu çerçevede, trafik fahri müfettişinin yazdığı cezaya güvenerek ceza verilmemeli. Benzer şekilde ‘kırmızı ışık ihlali yapıldı’ beyanıyla ceza verilmemeli. Kesilen cezalarda ispat aranmalı. Radar, yolun kenarında kendisini gizleyerek cezalandırma avına çıkmamalı. Eğer böyle bir durum olursa ve eski usuldeki gibi ispat olmadan cezalandırma yoluna gidilirse, cezaların orantılı olamayacağını söylemek mümkün. Kuralların ihlalinin ispat edilmesi durumunda ceza ne kadar yüksek olursa o kadar caydırıcı olur” dedi.

Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe ise yeni düzenlemede öngörülen cezaların caydırıcı olacağını söyledi. İntepe “Bugüne kadar ilk defa ‘caydırıcılık’ rakamlarına uygun bir yasa teklifi verildi. Ceza miktarlarını yerinde buluyorum” diye konuştu. Ticari araç sürücülerinin ‘sıfır hata’ ile araç kullanabilmesi gerektiğine de dikkat çeken İntepe, şunları söyledi: Otobüs ve tırlardaki fabrikasyon çıkışlı hız sınırlandırıcılarının devreye alınması gerekiyor. Muayene sistemimiz de AB’nin 15 yıl gerisinde.

CEZALARA EĞİTİMLE İNDİRİM YAPILSIN

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği’nden de trafik cezalarıyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, ceza tutarlarında eğitimle birlikte belli oranlarda indirim yapılmasını önerdi. Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Örneğin; ‘Şu eğitimi, şu kadar saat alanlara yüzde 50 indirim uygulanır’ şeklinde, cezaları eğitime dönüştürecek bir sistem getirilmeli. Böylece, eğitim programları düzenlenir ve kişi nelerden dolayı hata yaptıysa bununla ilgili eğitim alır. Eğitimi alanlara da indirim uygulanabilir.”