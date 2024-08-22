Uzmanlardan korkutan uyarı: 60 ton bekledi 6 ton çıktı!

6 Şubat 2023'de yaşanan deprem felaketiyle birlikte kentsel dönüşüm seferberliği başladı. Bununla birlikte çürük binaların yıkımında ortaya çıkan manzara yetkilileri şok etti. Uzmanlar okul, ev gibi yapılarda en az 60-70 ton demir bulunması gerektiğini belirtirken, sadece 6-7 ton çıktığını açıkladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce yapının yıkılmasıyla 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu süre zarfında çok sayıda yapının yıkımına karar verildi. Diyarbakır'da da SMC Yıkım tarafından 3 binden fazla yapı yıkıldı.

Firma, hem Diyarbakır hem de İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde üstlendiği yapıların yıkımını gerçekleştirirken, Türkiye'deki çürük yapıların gerçekliğini de ortaya çıkardı. SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, yaptığı açıklamada Allah'ın böyle bir acıyı bir daha memlekete ve ülkeye göstermemesini dileyerek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok büyük acılar yaşandığını söyledi.

Diyarbakır'da şu ana kadar 3 bin bina yıktıklarını aktaran Çubuk, İstanbul Bayrampaşa'da, Türkiye'nin her tarafında yıkım yaptıklarını, binaların çok çürük olduğunu ifade etti. “8 dairelik bir binada normalde 60-65 ton demir kullanılması gereken yerlerde 6-7 ton. Bu da onda biri bile değildir” diyen Çubuk, “Binalar çok çürüktür, kaliteli beton kullanmıyorlar. Şöyle söyleyeyim bir kolonda 30'luk, en az 20'lik demir kullanması gereken yerlerde 8'lik demir kullanıyorlar. Bu da çok vahim bir durumdur. Arkamda örnek bir bina var. Bu, sadece Diyarbakır'a has bir şey değil” dedi.

"BİNALAR 4 KATLIYKEN BİR BAKIYORUZ 6-7 KATLI OLMUŞ"

Bayrampaşa'da 226 binanın yıkımını yaptıklarına değinen Çubuk, şöyle konuştu:

“Bayrampaşa'nın bir sokağında binaların hepsi çok çürüktür. Geçen gün Bayrampaşa'da 4 katlı bina yıktık. O binada normalde en az 30-40 ton demir olması gerekirken 4 ton demir çıkardık. Bunu özelikle söylemek istiyorum. Her seçimde, önemli zamanlarda binalar 4 katlıyken bir bakıyoruz 6-7 katlı olmuş. Çoğu kaçaktır. Bu da insanlarımız için vahim bir durumdur. Önümüzde büyük depremler var. Bu çürük binaların biran önce yıkılması lazım. Biz de halk olarak devletimize yardımcı olalım. Bu çürük binaları biran önce ortadan kaldırmamız lazım” diye konuştu.

"100 TON DEMİR OLMASI GEREKEN YERDE 10 TON ÇIKIYOR"

Betonun içinde çakıl taşları olduğunu, bütün malzemelerin çok kalitesiz kullanıldığını aktaran Çubuk, “O yüzden bu acıyı bir daha yaşamamak için büyüklerimiz de söylüyor, bilim adamlarımız da söylüyor. Deprem insanı öldürmüyor, bu tür çürük binalar insanları öldürüyor. Yazıktır, günahtır. Fikrimizi söylüyorum, her yerde hastane, okul yıkımları yapıyoruz. Okullarımız çok çürüktür. Bizim çocuklarımız, canlarımız orada okuyor. Okullar o kadar çürük ki, evlatlarım var, üzülüyorum. Okulları yıkıyorum, 100 ton demir olması gereken yerde bakıyoruz 10 ton demir çıkıyor. Bunu nasıl bir vicdanla yapmışlar. Bundan sonraki süreçte de kurumlarımız, devletimiz zaten yapıyorlar ama biraz daha bu konuyu sıklaştırsınlar. Birimler, belediyeler kontrolü sıklaştırsın” ifadelerini kullandı.