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Vali Davut Gül: Yakalanan terörist sayısı yüzde 10 arttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Vali Davut Gül: Yakalanan terörist sayısı yüzde 10 arttı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Vali Davut Gül, 2024 yılının ilk iki ayının İstanbul asayiş raporunu kamuoyuyla paylaştı. Gül,  2024 yılının ilk iki ayında terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenlediğini, evden hırsızlığın yüzde 35, otodan hırsızlığın yüzde 51, iş yerinden hırsızlığın yüzde 20 azaldığı bildirildi.

İstanbul'un 2024 yılı asayiş istatistikleri belli oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk iki ayıyla ilgili İstanbul'un asayiş raporunu paylaştı. Gül, 2024 yılının ilk iki ayında terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenlediğini belirtti.

'YAKANANLAR YÜZDE 10 ARTTI'

Vali Gül, "Bu operasyonlarda 795 şahsı yakaladık. 205 şahıs tutuklandı" dedi.

Sözlerine devam eden Gül daha sonra İstanbul’da güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından birinin terör olduğunu ifade ederek, “2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5,5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı" dedi.

HIRSIZLIK AZALDI

İstanbul Valisi Gül, 2024'ün ilk 2 ayında İstanbul'da yaşanan hırsızlık verilerini de paylaştı.

Vali Gül'ün aktardığına göre evden hırsızlığın yüzde 35, otodan hırsızlığın yüzde 51, iş yerinden hırsızlığın yüzde 20 azaldığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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