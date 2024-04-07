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Haberler > Gündem > Van'da askeri araç şarampole yuvarlandı: 6 asker yaralı

Van'da askeri araç şarampole yuvarlandı: 6 asker yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Van&#039;da askeri araç şarampole yuvarlandı: 6 asker yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van-Hakkari karayolu üzerinde askeri aracın şarampole yuvarlanmasından dolayı meydana gelen trafik kazasında 6 asker yaralandı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında seyir halindeki askeri araç, yoğun yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında 6 asker yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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