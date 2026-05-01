MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin yeni kurultay takviminin belirlendiğini açıkladı. Buna göre, MHP’nin 15. Olağan Kurultayı 7 Mart 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP’nin 15. Olağan Kurultayının da gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Yalçın, 27 Nisan 2026’da yapılan MYK toplantısında hem siyasi gündemin hem de teşkilat faaliyetlerinin ele alındığını belirtti. Açıklamaya göre, kurultay süreci kapsamında ilçe ve il kongreleri 7 Mayıs 2026’da başlayacak.

“MHP, TARİHÎ MİSYONUNU SÜRDÜRMEKTEDİR”

Yalçın yazılı açıklamasında MHP’nin 1969’dan bu yana Türk siyasi hayatındaki rolüne değinen Yalçın, partinin “milletin birlik ve bütünlüğü ile devletin bekası” doğrultusunda mücadele verdiğini ifade etti. MHP’nin çeşitli dönemlerde iç ve dış baskılarla karşılaştığını ancak siyasi çizgisini koruduğunu vurguladı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VURGUSU

Yalçın, açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu “Terörsüz Türkiye” yaklaşımına da geniş yer verdi. Bu politikanın, Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğiyle devlet politikası haline geldiğini belirten Yalçın, söz konusu sürecin siyasi aktörler açısından belirleyici bir sınama olduğunu ifade etti.

Toplumun bu yaklaşıma güçlü destek verdiğini kaydeden Yalçın, terörün bir siyaset aracı olarak kullanılmasına karşı net bir duruş sergilendiğini söyledi.

KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

Açıklamaya göre MHP’de kongre süreci, ilçe ve il teşkilatlarında başlayacak ve bu sürecin tamamlanmasının ardından büyük kurultay gerçekleştirilecek. Yalçın, belirlenen takvimin parti teşkilatlarına hayırlı olmasını diledi.

Ayrıca Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve emekçilerin gününü kutladı.

