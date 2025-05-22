X (Twitter) çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2025 21:45 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 21:53 - Güncelleme:

22 Mayıs 2025 Perşembe akşam saatleri itibarıyla kullanıcılar, X'te akışın yenilenmediği ve paylaşım yapılamadığına dair geri bildirimlerde bulunuyor. X’in çöktüğüne dair yorumlar artarken, konuya ilişkin henüz herhangi bir merciden resmi açıklama gelmedi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunda, 22 Mayıs 2025 Perşembe akşam saatleri itibarıyla kullanıcılar, ana sayfada akışın yenilenmediği ve paylaşım yapılamadığına dair geri bildirimlerde bulunuyor. X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ? X'te (Twitter) daha önce siber saldırılar nedeniyle erişim sorunları yaşanmıştı. Musk, konuyla ilgili Ukrayna'yı suçlamıştı. Bu kez herhangi bir açıklama gelmedi. Ayrıntılar geliyor... İlgili Haber 'Zengin Baba Yoksul Baba' kitabının yazarı Kiyosaki'den "son geldi" sözleriyle şok tahmin! "Altın 25.000 dolar olacak"

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş