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X (Twitter) çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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X (Twitter) çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Mayıs 2025 Perşembe akşam saatleri itibarıyla kullanıcılar, X'te akışın yenilenmediği ve paylaşım yapılamadığına dair geri bildirimlerde bulunuyor. X’in çöktüğüne dair yorumlar artarken, konuya ilişkin henüz herhangi bir merciden resmi açıklama gelmedi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunda, 22 Mayıs 2025 Perşembe akşam saatleri itibarıyla kullanıcılar, ana sayfada akışın yenilenmediği ve paylaşım yapılamadığına dair geri bildirimlerde bulunuyor.

X (Twitter) çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! - 1. Resim

X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ?

X'te (Twitter) daha önce siber saldırılar nedeniyle erişim sorunları yaşanmıştı.

Musk, konuyla ilgili Ukrayna'yı suçlamıştı.

Bu kez herhangi bir açıklama gelmedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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