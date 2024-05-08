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Yalova'da yürekleri ağza getiren görüntüler! Hiçbir uyarıya aldırış etmedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yalova&#039;da yürekleri ağza getiren görüntüler! Hiçbir uyarıya aldırış etmedi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova-Bursa kara yolunda sol şeritten yürüyen şahıs yürekleri ağza getirdi. Sürücüler korna ile uyarsa da şahıs aldırış etmedi.

Kara yolunun Bursa istikametinde sol şeritten bir kişinin yürüdüğünü görenler şaştı kaldı. Araç sürücüleri birden yolun ortasında beliren şahsı görünce kornalarla uyarıda bulundu.

Araçlar ve uyarılara kulak asmayan adam yolun sol şeridinden yürümeye devam etti. Şahıs bir süre sonra gözlerden kayboldu. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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