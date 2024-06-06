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Haberler > Gündem > 'Yangından mal kaçırır gibi' deyimi gerçek oldu... İşte cesur sürücünün yürekleri ağza getiren anları

'Yangından mal kaçırır gibi' deyimi gerçek oldu... İşte cesur sürücünün yürekleri ağza getiren anları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kağıthane'de bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı. Kasadan yere düşen bazı kartonlar nedeniyle yangın büyüyünce sürücü, kamyoneti kasası yandığı esnada uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, sürücünün cesareti korkuttu.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan bir kamyonetin kasasındaki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Hızla alevlerin yükselmesi üzerine kartonların bir kısmı yola düştü, bir kısmı da kasada yanmaya devam etti.

ŞOFÖRÜN KORKUTAN CESARETİ...

Öte yandan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduğu esnada sürücü kasası alev alev yanan kamyonete bindi. Ardından da kamyoneti birkaç metre ileriye sürdü. Şoförün cesareti görenleri korkuttu.

Olayın ardından yangın söndürüldü, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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