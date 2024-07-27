Yapay zekâ seferberliği! Hükûmet yeni adımlar atacak

Türkiye yapay zekâda öncü ülkeler arasındaki yerini sağlamlaştırmak için bir dizi yeni adımlar atacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Dünyada yapay zekâ alanında nam salmış yetenekli kişilerin Türkiye’ye çekilmesi için hazırlıklara başlayan hükûmet, küresel teknoloji firmalarının yapay zekâ alanındaki AR-GE faaliyetlerini Türkiye’de yürütmesine yönelik özel bir mekanizma kuracak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile Türkiye’nin yapay zekâ alanında dünyadaki konumunu daha da güçlendirecek “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2024-2025 Eylem Planı” yayımlandı.

Plana göre kamu kurumlarında yetkin personel sayısının artırılması için yapay zekâ ile ilgili eğitim programları yürütülecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu verilere ilişkin envanter çıkarılarak “Merkezî Kamu Veri Alanı” kurulacak ve bu veriler araştırmacıların ve teknoloji geliştiricilerin kullanımına sunulacak. Böylelikle kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkânları genişletilecek. Üniversitelerde yeni programlar açılacak. Devlet bursuyla yurt dışında öğrenim için kontenjan artırılacak. Bu alanda eğitim veren özel kurumların standartları belirlenecek.

EĞİTİMLER VERİLECEK

Lise seviyesinde öğretim programları hazırlanacak, öğretmenlere de bu alanda eğitimler verilecek. Alanı cazip kılmak için ülke genelinde çeşitli ödüllü yarışmalar düzenlenecek. Ortaya çıkan ürün ve çözümlerin KOBİ’lere tarafından kullanılması teşvik edilecek. Toplumun genç kesimlerine yapay zekâ bilinci aşılamak ve bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla Yapay Zekâ Okuryazarlığı Seferberliği başlatılacak. Yapay zekâ alanındaki uluslararası çalışmaların takibi, bu konudaki çalışmalara Türkiye’nin etkin katılım sağlaması ve katkı verilmesi amacıyla “Uluslararası Yapay Zekâ Çalışmaları Takip ve Koordinasyon Komitesi” oluşturulacak. TÜBİTAK Bilgem Yapay Zekâ Enstitüsü yönetiminde “Türkiye Yapay Zekâ Portali” kurulacak. Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Değişim Faaliyetleri desteklenecek. Alana özel uzaktan eğitim ve çevrimiçi içerik kapasitesi iyileştirilecek. TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü bünyesinde ortak fonlama ile hayata geçirilecek olan ve enstitünün tematik alan yapılanmasıyla uyumlu “Yapay Zekâ Enstitüsü Birlikte Geliştirme Laboratuvarları” kurulacak.