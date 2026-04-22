Rüşvet ve fuhuş batağına saplanmış CHP’li belediyelerle ilgili iddialara cevap veremeyen CHP lideri, basın mensuplarına, “Gün gelecek teker teker hesabını vereceksiniz, fitil fitil burnunuzdan getireceğim” şeklinde tehditler savurdu.

BERAT TEMİZ- Ataşehir Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınmasının ardından önceki gün belediye binası önünde miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına cevap vermek yerine basın kuruluşlarını ve gazetecileri iktidara geldiklerinde yargılamakla tehdit etti.

Daha önce de şirketleri tehdit ederek boykot kararı alan, yargı mensuplarını “Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz” diyerek tehdit eden Özel, bu defa medya kuruluşlarını ve gazetecileri hedef aldı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

HEDEFİ YİNE TGRT HABER’Dİ

“O gazeteciler, o yalan bilgiyi, ‘Onursal Adıgüzel’in 7 milyon dolarlık rüşveti kanıtlandı’ denilen bilgiyi ‘TGRT’de, A Haber’de nasıl konuştular? Bunun da bir gün iddianamesi olacak. ‘Ertesi gün iktidara yakın gazeteler hepsi aynı manşetle nasıl çıktı?’ Bir gün bunun da iddianamesi olacak. Haysiyet cellatlarına, vicdansızlara, o paçavralara iftiraları eşzamanlı yazdıranlara meydan okuyorum. Gün gelecek bunun teker teker hesabını verecekler. Bu alçaklığı fitil fitil burnunuzdan getireceğim. Söz veriyorum.”

Yargı mensupları ve patronlardan sonra yeni hedef: Özel’in freni patladı basını da tehdit etti

“TEHDİTKÂR DİLİ KINIYORUZ”

Özel’in basına yönelik tehdidi basın kuruluşlarından tepki çekti. Türkiye Basın Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, “Özgür Özel’in dün akşam Ataşehir mitinginde medya mensuplarına yönelik kullandığı tehditkâr dili kınıyoruz” denildi.

Söz konusu mitingde A Haber ve TGRT Haber başta olmak üzere bazı medya kuruluşlarının hedef alınmasının ve “hesap sorulacağı” yönünde ifadeler kullanılmasının kamuoyunda ‘devr-i sabık’ oluşturulacağı endişesini doğurduğu belirtilen açıklamada, “Bir yandan medya özgürlüğünü savunduğunu ifade ederken, diğer yandan gazetecileri hedef göstermek ne demokratik değerlerle ne de sağduyulu bir siyasi anlayışla bağdaşmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“SİYASİ ÇUKURA DÜŞTÜLER”

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da Özgür Özel’e tepki gösterdi. İnan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Savunulamayacak boyuta ulaşan rüşvet, irtikâp ve yolsuzluk ağları, kamunun helal kaynaklarıyla finanse edilen karanlık ‘özel hayatlar’... CHP zihniyetinin içine düştüğü bu yozlaşma, artık mızrağın çuvala sığmadığı ve milletimizin vicdanını kanatan acı bir gerçektir. Bu çürümüşlükle yüzleşip nedamet getirmek, millî ahlak zemininde bir öz eleştiri vermek yerine hukukun işleyişini siyasi şantaj ve rövanş tehditleriyle gölgelemeye çalışmak, ancak milli değerlerden ve devlet adabından tamamen kopuk bir siyasi aklın ürünü olabilir. İçerideki belediye başkanlarının Özgür Özel’i, Özgür Özel’in ise devletin kurumlarını ve bizleri tehdit etmeye kalkıştığı bu aciz tablo, CHP’nin sürüklendiği siyasi çukurun en net özetidir"

