Yargıtay Başkanlığı seçiminde altıncı tur: 2 aday çekildi, 3 isim yarışacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin beşinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime bugün altıncı tur oylamasıyla devam edilecek. Dün 2 ismin çekilmesiyle başkanlık için 3 isim yarışacak.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve dün saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

BEŞİNCİ TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI

Seçimin ilk dört turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün beşinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.

ALTINCI TURDA 3 ADAY YARIŞACAK

Bu sonuçla seçim altıncı tur oylamasına kaldı. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için 348 Yargıtay üyesi bugün yeniden sandığa gidecek.

Altıncı tur oylamasına yeniden adaylık başvurusunda bulunanlar da katılabilecek. Adayların seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

Öte yandan aday olan 5 isimden Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ile 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal'ın adaylıktan çekildiği öğrenildi. Bugün devam edecek seçimlerde, Mehmet Akarca, Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk başkanlık için yarışacak.