Yargıtay partilerin güncel üye sayılarını açıkladı! AK Parti, CHP ve YRP dikkat çekti

4 Ocak 2024 00:47 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 00:54

Partiler son sürat yerel seçim hazırlıklarını sürdürürken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da partilerin üye sayılarına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre AK Parti ve İYİ Parti'nin üye sayılarında düşüş yaşanırken, CHP ve MHP'nin üye sayılarında artış gözlemlendi.

Son bir yıl içinde oransal olarak en büyük düşüşün ise istifalarla sarsılan İYİ Parti'de yaşandığı görüldü.

AK PARTİ'DE DÜŞÜŞ

Açıklanan verilere göre, AK Parti’nin üye sayısı 2023 yılına kıyasla 199 bin azaldı. AK Parti’nin Geçtiğimiz ocak ayında 11 milyon 241 bin 230 olan üye sayısı bu sene 1 milyon 41 bin 464'e geriledi.

CHP'DE DEĞİŞİM SONRASI ÜYESİ ARTIŞA GEÇTİ

CHP’nin toplam 1 milyon 369 bin 430 üye sayısı 59 bin 370 artarak 1 milyon 428 bin 800’e çıktı.

İYİ PARTİ'Yİ İSTİFALAR VURDU

Genel seçimlerin ardından parti içi krizin önüne geçilemeyen İYİ Parti'de üye sayısı da geriledi. Geçen yıl ocak ayında 617 bin 513 üyeye ulaşan İYİ Parti’de 108 bin 935 üye partisinden ayrıldı, sayı 508 bin 578’e düştü.

MHP'DE ARTIŞ

1997 yılından bu yana Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığını yürüttüğü MHP'de ise 464 bin 92 üye sayısı, 22 bin 804 artışla 486 bin 896’ya çıktı.

YENİDEN REFAH'TA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Saadet Partisi’nin üye sayısı son 1 yılda 265 bin 738’den 243 bin 312’ye düşerken Yeniden Refah Partisi’nde yükseliş görüldü. Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi’nin 269 bin 391 olan üye sayısı 96 bin 376 artışla 365 bin 767’ye çıktı.

HDP'DE DÜŞTÜ, DEM ÇIKTI

Kapatma davası Anayasa Mahkemesi’nde süren HDP’nin üye sayısı parti üyelerinin DEM Parti’ye geçmesi nedeniyle düşmeye başladı. HDP’nin üye sayısı son 1 yılda 45 bin 302’den 19 bin 855’e indi. DEM Parti üye sayısı ise 10 bin 353 oldu.

MEMLEKET VE ZAFER'DE BÜYÜK YÜKSELİŞ

Memleket Partisi ise 25 bin 132 olan üye sayısını artırarak 66 bin 738’e çıkardı. Zafer Partisi ise 25 bin 535 olan üye sayısını 43 bin 515’e yükseltti.

YENİ PARTİLERDE HÜSRAN

Genel seçimlere Millet İttifakı çatısı altında giren DEVA ve Gelecek Partisi’nin üye sayılarında düşüş yaşandı. Babacan’ın liderliğindeki DEVA Partisi’nin 177 bin 596 olan üye sayısı yaklaşık 24 bin düşüşle 146 bin 820’ye geriledi. Gelecek Partisi’nin üye sayısı da 76 bin 182’den 70 bin 451'e düştü.