Yargıtay'dan 'sosyal medyadan hakaret'e yeni kriter: Dosya 8 yıl açık kalacak

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2024 01:23 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 01:24 - Güncelleme:

Yargıtay, Ankara, Hakaret, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yargıtay, sosyal medya üzerinden yapılan hakaret suçlarını yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Buna göre artık adresi tespit edilemeyen hesapların adli dosyası hemen kapatılmayacak, zamanaşımı süresince arama kararı geçerli olacak.