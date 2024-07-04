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Yargıtay'dan 'sosyal medyadan hakaret'e yeni kriter: Dosya 8 yıl açık kalacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Yargıtay, Ankara, Hakaret, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay, sosyal medya üzerinden yapılan hakaret suçlarını yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Buna göre artık adresi tespit edilemeyen hesapların adli dosyası hemen kapatılmayacak, zamanaşımı süresince arama kararı geçerli olacak.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Yargıtay’ın gündemine gelen dava konusu olay Ankara’da yaşandı. Sosyal medyada bir video paylaşımında bulunan vatandaş, hakaret içeren yorumları yargının gündemine taşıdı.

Şikâyeti işleme alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin faaliyet merkezinin bulunduğu ABD adli makamlarından bilgi istedi, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine başsavcılık, açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen şüpheli hakkında kovuşturma imkânı bulunmadığı gerekçesiyle dosyayı kapattı. Hakarete uğrayan vatandaş, karara itiraz edince dosya Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğine geldi. Hâkimlik de ABD adli makamlarından bir cevap alınamadığı gerekçesiyle itirazı reddetti.

DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 8 YIL

Bu defa Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma isteminde bulununca dosya Yargıtay’ın gündemine taşındı. İtirazı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sosyal medyada suç işleyen failin kimliğinin belirlenememesi sebebiyle soruşturmanın sonlandırılamayacağına hükmetti. Yerel mahkemenin kararını bozan Daire, daimî arama kararı alınarak dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Hakaret suçlarında dava zamanaşımı süresi ise 8 yıl.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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