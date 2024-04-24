Yarın yurt genelinde saat 09.00-21.00 arası lodos ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Türkiye genelinde lodos ve fırtına uyarısında bulundu. İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde etkili olması beklenen lodosun Antalya'nın iç kesimlerinde ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yarın hava nasıl sorusuna cevap olacak detaylar...

Yarın, Türkiye genelinde saat 09.00 ile 21.00 arasında lodos ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde lodos uyarısında bulundu. Hava durumu son dakika ile ilgili ayrıntılar şöyle...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi geneli ve Batı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden eserek etkili olması bekleniyor. Ayrıca, yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına yaşanabileceği tahmin ediliyor.

YARIN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarıda, vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulandı. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ve bu nedenle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Lodos ve fırtına, genellikle denizlerden karaya esen yoğun ve hızlı bir rüzgar türü olarak bilinir. Bu tür hava koşulları, özellikle açık alanlarda ve yüksek binaların bulunduğu yerlerde risk oluşturabilir. Bu nedenle, meteorolojik uyarıları dikkate alarak, gerekli önlemlerin alınması önemlidir.